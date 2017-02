L’Italia criminalizza l’immigrazione clandestina

La legge, considerata una delle più severe in Europa verso gli irregolari, è stata duramente criticata dalla opposizione al governo di Berlusconi e dal Vaticano

Roma. La Camera dei Deputati ha approvato giovedì, con 297 voti a favore, 255 contrari e 3 astensioni, il disegno di legge sulla sicurezza che considera reato l’immigrazione di persone senza documenti regolari, norma che adesso deve passare al Senato.

Secondo l’ANSA, il testo adottato colloca l’Italia fra i paesi europei con la legislazione più dura per coloro che arrivano nel continente senza documenti in regola.

Il progetto prevede la creazione di un reato di “immigrazione e permanenza clandestina nella penisola”. La legge, criticata duramente dal Vaticano e dall’opposizione al governo di Silvio Berlusconi, considera l’immigrazione clandestina un reato, porta a sei mesi il periodo di detenzione delle persone irregolari, ed autorizza la formazione di pattuglie locali contro il crimine formate da civili volontari.

Questo reato non prevede il carcere, però coloro che si trovano in questa situazione potranno essere multati con pene fra i 5.000 e 10.000 euro.

Inoltre, la norma stabilisce l’obbligo di denunciare gli immigranti che sono in Italia senza documenti.

Solo i medici che curano queste persone e i direttori delle scuole saranno esenti dall’obbligo di denuncia. Tra l’altro, è prevista una pena che va da sei mesi ad un anno di carcere per gli immigrati che, dopo aver avuto la notifica di espulsione dall’Italia, rimangono nel paese.

La legge include norme sulla delinquenza e una serie di misure contro la mafia, con un inasprimento delle pene e l’introduzione dell’obbligo di denuncia del pagamento del “pizzo”.

Un’altra misura riguarda la creazione delle cosiddette ronde cittadine che potranno denunciare alle forze dell’ordine le situazioni che considerano rischiose.

L’introduzione del reato di immigrazione clandestina ha provocato la reazione dell’opposizione e di molti avvocati, i quali hanno avvertito che la misura farà sì che molte donne non possano iscrivere i propri figli all’anagrafe perché, facendolo, potrebbero essere denunciate.

Questi figli, nati in Italia ma non iscritti all’anagrafe, daranno origine al cosiddetto fenomeno dei “bambini invisibili”.

Il disegno di legge ha causato anche la reazione della Conferenza Episcopale Italiana, che ha denunciato che il testo ignora l’obiettivo dell’integrazione sociale degli immigrati.

Berlusconi ha detto di non essere informato sulle critiche. Riguardo al rimpatrio forzato delle persone prive di documenti soccorse in alto mare, ha ripetuto che “ciò è in linea con le direttive europee” ed “è una misura necessaria come deterrente di fronte allo sbarco continuo di stranieri”.

Da parte sua, il leader del Partitito Democratico (PD) all’opposizione, Dario Franceschini, ha manifestato preoccupazione per il tema dei “bambini invisibili”, e ha sostenunto che l’Esecutivo ha scelto di trasformare le barche strapiene “di disperati che scappano da guerre e violenze, in uno spot elettorale per guadagnare qualche voto in più”.

Anche Antonio Di Pietro, l’ex magistrato di Mani Pulite ed attuale capo del partito Italia dei Valori, ha criticato duramente il decreto legge, sia in relazione al reato di immigrazione clandestina, sia al pattugliamento con ronde cittadine, che avrà, ha detto,”effetti devastanti in zone dove operano Mafia e Camorra”.