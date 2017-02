Nuova fase per l’Italia

Il giuramento di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica, oltre a concludere positivamente un delicato processo di successione al vertice del Quirinale, dimostra anche le nuove abilità di negoziazione politica dell’attuale primo ministro, Matteo Renzi.

Mattarella è una figura conosciuta nella politica del paese transalpino, nonostante non sia mai stato in primissima fila. Mantenendo sempre posizioni di centro, sia centrodestra che centrosinistra, è stato membro del Tribunale Costituzionale. La mafia uccise suo fratello; lui, durante il discorso di insediamento, ha reso omaggio ai giudici Falcone e Borsellino, vittime anch’essi del crimine organizzato.

Mattarella è un politico moderato, con senso dello Stato, che non ha alcun dubbio su quali siano i nemici della democrazia. Rappresenta il profilo ideale in un momento in cui l’Italia deve affrontare le riforme istituzionali più drastiche dalla proclamazione della Repubblica.

La sua elezione è stata inoltre una dimostrazione del savoir-faire politico di Renzi, il quale ha evitato che tutto diventasse uno spiacevole spettacolo -con conseguente paralisi istituzionale- ottenendo inoltre una sorprendente maggioranza in Parlamento per il suo candidato.

Inoltre lo ha fatto nell’ultimo turno di votazioni -il quarto- proprio come aveva previsto ed annunciato. La cosa più importante – nonché una buona notizia sia per l’Italia che per l’Europa – è che nel processo di negoziazione dei voti, Renzi ha nuovamente lasciato fuori gioco Silvio Berlusconi, i cui tentativi di continuare a spiccare nella politica nazionale sono sempre più vani. Mattarella arbitrerà un processo che si preannuncia cruciale nella storia italiana.

Come lui stesso ha fatto notare in Parlamento, il paese ha bisogno di un’urgente riforma istituzionale e una profonda modifica di fondo della Costituzione.

Perché il tempo stringe e non solo per Renzi- che promette ripetutamente un ambizioso programma di riforme- ma anche per l’Italia, la cui economia deve stabilizzarsi il più presto possibile sulla via della crescita per mitigare la situazione di una società piegata dagli effetti della crisi: il discorso populista del Movimento 5 Stelle ha dimostrato la sua inefficacia politica dopo aver ottenuto un buon risultato elettorale, ma questo non significa che abbia perso tutta la forza, né soprattutto che le ragioni del malcontento siano scomparse.

Con un nuovo presidente, l’Italia è pronta per una nuova fase.