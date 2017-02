Perché le notizie sulla fine dell’euro erano premature

Grecia, Spagna e Italia sono in bancarotta, l’eurozona è collassata e la politica dell’austerity conduce l’Europa in un abisso: due anni fa sembrava proprio così. Invece l’euro ha tenuto sorprendentemente bene, mentre le cassandre hanno fatto fiasco.

Persino gli irriducibili Metallica – arcinota rock band americana – furono colti dal panico totale. Sebbene James Hetfield e compagni cantino le lodi del cupo e dell’apocalittico, ma soprattutto di morte e distruzione, Austria, Germania e Italia nell’inverno del 2012 sembravano loro luoghi raccapriccianti. Cosicché la band decise di rinviare il tour europeo previsto nel 2013, tutta preoccupata da chi avrebbe poi pagato i loro cachet se fossero crollati UE ed euro.

I Metallica non sono stati gli unici a essere colti da isteria, due anni e mezzo fa, quando i profeti di sciagure si sono presentati puntualmente uno dietro l’altro: economisti celebri come il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz descriveva l’implosione dell’euro un timore “assai realistico”, in quanto l’Europa veniva “messa in ginocchio dall’austerity”, politici come il ministro degli esteri polacco Radosław Sikorski giudicavano “l’Europa sull’orlo del baratro”, Hedgefondmanager come George Soros consigliavano a Portogallo, Grecia e Irlanda di uscire dalla moneta unica, mentre a Vienna in gran segreto veniva chiesto al ministero delle finanze quanto sarebbe venuta a costare la bancarotta della Grecia. Il risultato: 40 miliardi di euro, solo per l’Austria.

Due anni dopo, tutto è cambiato. I Metallica arrivano a Vienna la prossima settimana, per poi percorrere a tappe Germania e Italia, sicuri a quanto pare d’intascare i relativi cachet. Se attualmente si tratta in effetti di una crisi europea, allora le sconfitte delle squadre di calcio nella Coppa del Mondo hanno un senso. L’euro è ancora lì, nessun paese ha abbandonato l’unione monetaria. Spagna, Irlanda e Portogallo non hanno più bisogno del pacchetto di salvataggio. Difatti anche in Grecia i manifesti che raffiguravano il volto la Merkel nei panni di una nazista sono spariti dalle strade, dal momento che questo stato nonostante i suoi problemi ora può ottenere denaro dal mercato dei capitali e presentare anche un avanzo primario di bilancio.

Era da tanto che il cancelliere Werner Faymann e i suoi colleghi capi di governo non si presentavano così rilassati a un vertice UE a Bruxelles. Non hanno dovuto confezionare in tutta fretta nessun pacchetto, mentre hanno potuto dedicare il loro tempo a scambiarsi serenamente pacchetti personali.

Erano dopo tutto giusti i così odiati programmi di, così aspramente criticati? Ha funzionato l’austerità che tanta indignazione ha suscitato? Come hanno fatto le cassandre a sbagliarsi?

Che forse ci sia solo una pausa in questa crisi? Che sia arrivato il momento di investire, invece di risparmiare, come richiesto da Faymann [il primo ministro austriaco, N.d.T.] e i suoi compagni socialdemocratici nell’UE? Una risposta in sei capitoli.

1. Quattro parole hanno messo fine alla crisi dell’euro

Nel giugno di due anni fa il “Grexit”, l’uscita della Grecia dall’euro, sembrava solo una questione di tempo. “Banche centrali e imprese devono prepararsi a questo scenario”, mise il vice primo ministro belga Didier Reynders a verbale; nel Regno Unito l’authority delle finanze invitò in tono ufficiale a includere la fine dell’euro nelle pianificazioni. E il celebre economista statunitense Paul Krugman inveì: “Irlanda, Grecia e Portogallo sono solo l’antipasto. Poi viene la Spagna, il piatto forte.”

Tale pessimismo nasce da valide ragioni: tutti gli strumenti UE anti-crisi, con nomi militareschi, dalla “Grande Berta” [pezzo d’artiglieria tedesco, prima guerra mondiale, N.d.T.] al Fondo Salva-Stati, si sono risolti in una bolla di sapone. I membri dell’unione in crisi, scivolati nella spirale di aumento dei tassi d’interesse e del debito fino a farsi appioppare dai mercati lo status di “spazzatura”.

Paul Krugman e i voraci mercati finanziari sono ancora lì ad aspettarlo l’antipasto – e questo lo si deve a queste sole tre parole: “Whatever it takes”. La frase è di Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea (BCE), pronunciata il 26 luglio 2012, dopo aver promesso che la BCE avrebbe fatto di tutto per salvare l’euro. Il pubblico, dal principe Carlo alle banche d’investimento britanniche, rimase stupito – e i mercati finanziari persero così la voglia di provare ad affondare l’euro. Nulla di cui meravigliarsi, contro la BCE non avrebbero vinto.

“La Draghinomics ha funzionato”, il sobrio bilancio di Christian Helmenstein, capo economista all’Associazione degli industriali austriaci, a due anni di distanza. L’impegno di Draghi di reperire denaro illimitato da spendere in titoli di Stato è, in termini stretti, un’infrazione allo statuto della BCE – seppur efficace. Da allora lo spread è sceso, gli investitori concedono nuovamente prestiti, il pericolo di bancarotta è scongiurato. Italia, Spagna e Portogallo possono ottenere prestiti sul mercato dei capitali con il 2-3% d’interesse, mai così favorevole dall’inizio dell’Unione Monetaria. Persino la Grecia deve pagare gli interessi solo al 5,4% – al culmine della crisi si era arrivati ad un leggendario 40%. Recentemente il paese è tornato a vendere bond sul mercato dei capitali per la prima volta in quattro anni. E anche il rating della Spagna è salito per la prima volta dal 2009 (quello assegnato da Standard&Poor’s).

Due anni fa nemmeno i più ottimisti lo avrebbero ritenuto possibile.

2. L’insuccesso dei profeti di sventura

Non ci sono dubbi: i manuali e i rapporti accademici possono essere interessantissimi, almeno per gli amanti dell’economia. Ma quando in realtà gli economisti hanno avuto l’opportunità di vivere e commentare dal vivo una vera e propria crisi? Quest’occasione se la sono fatta scappare in pochi tra gli economisti di fama – e così tutti a fare gara a chi profetizzava il peggiore scenario possibile.

Vaghe previsioni del tipo “Be afraid” dell’Economist furono a lungo usate a sproposito dai mezzi di comunicazioni influenti, così come la preoccupazione dei politici riguardo le sorti dell’euro era cosa di tutti i giorni. E’ in questo cupo stato d’animo della primavera del 2012, che i professionisti delle previsioni catastrofali si sono trovati, guidati dall’economista statunitense Nouriel Roubini, seguito a ruota da pessimisti tedeschi come Hans-Werner Sinn, scatenati nel ventilare crudamente scenari sempre più drastici allo scopo di attirare l’attenzione su di sé. Le cassandre avevano persino pronosticato precise date certe, sia per la fine dell’euro che delle varie bancarotte statali. Gustav Horn, direttore dell’Istituto tedesco per la macroeconomia, aveva dato all’euro “ancora 3-6 mesi di vita”.

Previsioni un po’ meno drammatiche avrebbero ottenuto meno titoloni, ma sarebbero forse state più in linea con quanto accadeva. La crisi ha così intaccato anche la reputazione di economisti di fama. L’eurozona beffardamente si permette di crescere, invece di perdere rapidamente – come pronosticato – paesi membri: pochi giorni fa la Lituania è stata ammessa come 19° Stato nel club della moneta comune.

3. La politica di austerità si basa su un errore di calcolo …

È confortante per gli studenti che ottengono brutti voti in matematica sapere che anche gli studiosi d’economia di Harvard ogni tanto sbagliano a fare i conti. L’economista americano Kenneth Rogoff ha influenzato con la sua regola del debito la politica di austerity dell’UE: aveva teorizzato che il debito pubblico non deve superare il 90% del prodotto interno lordo, poiché da lì in poi la crescita va in ripida discesa e si apre inevitabilmente la strada al disastro. Eppure la nota regola di Rogoff si basa goffamente su un errore di calcolo, come proprio uno studente ha dimostrato.

I debiti pubblici di tutti gli Stati in crisi sono di gran lunga superiore alla quota del 90%: la Grecia è in testa con il 175%, l’Italia arriva a 132%, poi vengono il Portogallo con il 129% e la Spagna al 93%. Tuttavia, l’Italia entrò nell’euro già con un notevole 115% di debito in rapporto al PIL. Certo, in tali condizioni non si può certo prosperare comodamente e difatti, per ovvi motivi, l’Italia langue in tutte le classifiche sulla competitività. C’è però da dire anche questo: gli Stati Uniti hanno un notevole debito pubblico e cioè del 105%. Eppure non sembrano destinati al disastro.

4. … e ha ancora funzionato

In realtà, l’UE ha sbagliato tutto durante la crisi: ha esitato ed esitato ancora – e ignorato tutti i buoni consigli. Senza un governo economico comune, una moneta comune non potrà mai funzionare; su questo economisti e politici almeno erano tutti d’accordo. Ad oggi, non vi sono ancora né gli eurobond dall’ampiamente lodato effetto panacea né una politica fiscale comune, e l’UE è ancora parecchio distante da un governo economico. Misteriosamente, l’euro funziona ancora, in modo o nell’altro e attualmente gode di un rispettabile cambio: 1,36 dollari.

La tanto demonizzata austerità, causa di tagli a salari minimi e pensioni, ha già manifestato primi effetti: Portogallo, Irlanda e Spagna hanno abbandonato i programmi d’assistenza europei. La Spagna ha aumentato le sue esportazioni lo scorso anno del 7% ed è ora il secondo esportatore della zona euro alle spalle della Germania. La Grecia vanta un incremento del turismo del 12% e un avanzo primario di bilancio (al lordo degli interessi sul debito). Fragili segnali di speranza che comunque hanno il loro prezzo. Il ricercatore in economia Stephan Schulmeister ne è convinto: “L’austerità ha incrementato la depressione nei Paesi in crisi, ha portato a tassi estremamente elevati di disoccupazione che arrivano anche al 50% – e i partiti estremisti alla vittoria nelle elezioni europee.”

A più crisi corrisponde più populismo; ma anche questa formula non rispecchia bene la realtà. In Danimarca, per esempio, i populisti di destra hanno preso il 23% alle elezioni europee, in un Paese dove il tasso di disoccupazione è solo del 6,5%.

5. Il deficit è tutto un trucco

È forse il patto di stabilità troppo rigoroso? Le condizioni dell’austerity devono essere rese più flessibili? Di questo si sta discutendo in modo acceso a Berlino, Parigi e Roma. Si tratta di uno dei classici finti dibattiti europei: perché i limiti di deficit sono già, più che una barriera reale, uno stratagemma, che ha permesso l’invenzione europea del cosiddetto “deficit strutturale”, un calcolo di investimenti e flussi finanziari totalmente creativo. Quali siano le spese “strutturali” (cioè “normali”) e quali siano i fondi speciali per situazioni speciali non vengono stabiliti con esattezza da nessuna parte, in modo che ogni situazione possa essere interpretata in modo elastico.

Un tema ben più importante sarebbe un altro – la questione del perché, nonostante tutte le promesse, all’UE non riesce ancora di regolare i tanto dibattuti mercati ad un livello accettabile. Preconcetti a parte, proprio dagli Stati Uniti nella persona di Kurt Bayer, ex direttore esecutivo della Banca Mondiale, oggi blogger su kurtbayer.wordpress.com, arriva questo: “L’Europa non ha ancora avuto il coraggio di affrontare seriamente il settore finanziario, figurarsi poi d’imporgli di stare al loro posto”.

Questa mancata regolamentazione può diventare la causa della prossima crisi finanziaria.

6. Una ripresa non è ancora in vista

L’Austria è uno dei vincitori della crisi. Dopo il crollo della Lehman Brothers è diventato il secondo Paese più ricco dell’UE, superato solo dalla terra delle banche, il Lussemburgo, che poi di rivali non ne avrà mai. Ma anche qui da noi l’economia zoppica: è di giovedì scorso [26 giugno, N.d.T.] la notizia che gli istituti di ricerca economica hanno dovuto rivedere le loro previsioni di crescita ancora una volta al ribasso, ovvero all’1,4% per la precisione, soprattutto perché la spesa dei consumatori va indebolendosi. Valutazioni deprimenti come questa si riscontrano in tutta Europa. L’Italia, ad esempio, dall’inizio della crisi economica ha visto la sua produzione industriale ridursi del 24%, tornando quindi ai livelli degli anni ’80.

Miglioramenti non se ne intravedono. “È impressionante constatare la velocità del declino economico della tecnologia europea”, avverte Christian Helmenstein, il capo economista degli industriali austriaci. Legge ad alta voce quali Stati presentano brevetti di tecnologie innovative: di recente venticinque di essi sono provenuti dall’ambito sportivo, in cui sei università cinesi la fanno da padrone. “Si tratta di un avvertimento”, sospira Helmenstein e al contempo raccomanda urgentemente all’Europa d’investire di più, soprattutto in ricerca e sviluppo. Perché i brevetti di oggi sono le esportazioni e la crescita economica di domani.

Che i socialdemocratici del presidente francese François Hollande abbiano chiesto a gran voce la fine dell’austerità, non deve sorprendere. Se, tuttavia, segnali simili provengono dall’Associazione degli industriali, tutt’altro che una rocca del marxismo, allora è lecito stupirsi. Per Helmenstein invece è normale; saper trarre una lezione dalla crisi dell’euro secondo lui è di cruciale importanza: “Le ideologie svaniscono. Oggi siamo tutti monetaristi e keynesiani.”

Solo i primi ministri europei non lo sono. Al vertice UE della settimana scorsa si sono dedicati alle loro competenze di base, la contrattazione di poltrone e personale; su una cosa si sono però accordati: di parlare in un dato futuro di misure per la crescita. Di questo passo, allora sì che i pessimisti possono ancora sperare di celebrare una tarda vittoria.

[Articolo originale "Warum die Nachrichten vom Ableben des Euro verfrüht waren" di Eva Linsinger]