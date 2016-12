LaTerza Repubblica italiana

I dirigenti del Partito Democratico italiano hanno commentato ieri i sondaggi favorevoli a ridosso delle votazioni con una frase tanto sbagliata quanto profetica: “La Terza Repubblica è cominciata”. Quando è stata resa pubblica la prima proiezione di voto, errata ma comunque fatidica, ed è stato chiaro che la sinistra non avrebbe ottenuto la maggioranza necessaria al Senato, i fondatori della nuova Repubblica si sono nascosti e non sono più ricomparsi. L’ennesimo fallimento del centrosinistra governato nell’ombra da Massimo d’Alema, stalinista nell’anima, mette l’Italia e l’Europa in una situazione molto difficile. La Terza Repubblica è iniziata davvero, ma la chiave del futuro non è né nelle mani del pacato e ultraconservatore PD, incapace di proporre di questi tempi anche una misera legge che regolamenti le coppie di fatto, né in quelle dell’eterno e indecente bunga bunga del fornicatore di voti, Silvio Berlusconi.

Come successe negli anni Venti del secolo scorso con l’ascesa del fascismo, l’inesauribile laboratorio politico italiano ha partorito una novità assoluta in un’epoca di piena crisi delle democrazie europee: gli indignati, giovani ma non solo, hanno preso possesso del parlamento tramite il voto. Di fronte a questo voto trasversale, che invoca pulizia e trasparenza a colpi di tweet e megafono, il comico Beppe Grillo è diventato un capopopolo postmoderno e internauta che deciderà le sorti del paese e del continente. Bollare il suo movimento come un mero fenomeno populista è una semplificazione inutile. La politica dei partiti nata dopo la Seconda Guerra Mondiale sta morendo, dietro al diktat ultraliberale che la sostiene oggi, e gli italiani, culla del diritto, della bella vita e dell’arte, lo hanno capito come al solito prima di chiunque altro.

Il problema di legittimità di cui soffre la politica decisa da Berlino e Bruxelles si è manifestato in tutta la sua crudezza. Non si tratta più di frenare gli indignati e l’indistinta antipolitica, perchè la politica vera oggi è indifendibile. Urge una revisione delle cause che danno origine a questo movimento. Angela Merkel minacciò di cacciare la Grecia dall’Euro per dare l’esempio, e ha imposto a greci, italiani, portoghesi e spagnoli un regime di austerità insopportabile che ha reso i cittadini schiavi senza futuro e con sempre meno diritti. Il grido che viene dall’Italia è solo il primo sintomo di una dissidenza massiccia. Basta pensare a cosa succederebbe in Spagna se si votasse domani. Credere che una grande coalizione tra i dinosauri Berlusconi e D’Alema sia la soluzione a questa disfunzione europea è una chimera senza senso. E’ giunta l’ora dei grillini. Governando per decreto a favore delle banche, delle imprese e dell’élite, e lasciando i giovani senza presente, si finisce con l’ottenere queste conseguenze. La Terza Repubblica italiana è cominciata. Ora bisogna solo sapere quanto ci metterà ad espandersi e dove si ripeterà.

(pubblicato il 26 febbraio 2013)