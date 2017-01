Pronto, sono Mina, mi dica

Chiudo gli occhi e vedo mia madre volteggiare nel salone della nostra casa di Granada mentre alla radio danno una canzone allegra e contagiosa. Non capisco quel che dice: è cantata in una sorta di lingua magica. La canzone rende felice mia madre, che indossa una gonna scampanata e un paio di scarpe francesi. Rende felice anche me. Entrambe canticchiamo con felicità il magico ritornello: Tintarella di Luna.

Dovevano essere i primi anni sessanta, e seppi solo dopo che quella canzone era cantata in italiano e che la sua interprete era Mina. Da grande compresi qualcosa di ancora più importante: per molte donne della stessa generazione di mia madre – quella incarnata da Mercedes Alcántara nella serie televisiva Cuéntame – Tintarella di Luna rappresentava un inno di libertà. Ecco perchè lei la ballava così allegramente.

Nata in Lombardia nel 1940 e cresciuta a Cremona (città che le valse il soprannome di Tigre di Cremona), Mina Anna Mazzini era una ribelle (e a ben ragione, come tutti, qualsiasi cosa dica il titolo del film di James Dean). Prima di tutto lanciando nel 1959-1960 quel tema che introduceva il twist nella canzone italiana e parlava di una ragazza che si abbronzava al chiarore della luna e trascorreva le notti sul tetto, come se fosse un gatto. Quando la stampa italiana parlava del successo folgorante di Tintarella di Luna era solita aggiungere con indulgenza: la gioventù ha i suoi diritti.

In poco tempo Mina sarebbe diventata la pioniera di un tempo nuovo, scandalizzando l’Italia per avere avuto un figlio da nubile e per di più con un uomo sposato, l’attore Corrado Pani. La RAI, unica azienda televisiva allora presente in Italia, la espulse per i due anni successivi. Era il 1962, mezzo secolo fa.

Ai giovani può sembrare strano che la condizione di ragazza madre potesse essere motivo di condanna in un paese membro della Comunità Europea e in un’epoca nella quale c’erano già gli apparecchi televisivi. Ma era proprio così: molte delle libertà che oggi si danno per scontate non esistevano quando mia madre e Mina erano ventenni. Né in Spagna, né in Italia.

All’inizio degli anni sessanta non esistevano i social network, ma la corrispondenza sì. E la RAI ricevette così tante lettere a favore di Mina, che finì per riammetterla nella programmazione. In questi dieci anni e nei dieci successivi, con canzoni come Un anno d’amore; Parole, parole; Grande, grande, grande e Amor mio, la cantante, castana naturale, ma tinta di biondo, con le sopracciglia depilate e il naso aquilino, si sarebbe trasformata nella più grande d’Italia, ovvero una delle più importanti dell’Europa intera e del mondo. È quanto affermò Louis Armstrong: “Mina è la migliore cantante bianca del pianeta”.

In Spagna c’è sempre stata la passione per Mina. Serrat, Miguel Bosé e Mónica Naranjo, tra i tanti, hanno interpretato le canzoni della Tigre di Cremona, anche duettando con lei. Ma il più grande omaggio iberico è stato la fantastica versione di Un anno d’amore cantata da Luz Casal nel film di Almodóvar Tacchi a spillo.

Più di trent’anni fa Mina decise di ritirarsi dalle scene. Alla fine degli anni settanta si trasferì a Lugano (Svizzera) e annunciò che avrebbe continuato a incidere dischi (nel suo studio privato) ma che non sarebbe mai più tornata ad esibirsi in pubblico. Fu una decisione, e lo è tutt’ora, oggetto di molte dicerie: si diceva che fosse calva, che avesse perso la voce, che fosse mostruosamente ingrassata… Quel che è certo è che è ancora viva e vegeta e continua ad avere molto successo. Incide dischi, ha un suo blog, tiene una rubrica settimanale per il quotidiano La Stampa e dispensa consigli attraverso l’edizione italiana online di Vanity Fair.

Nell’ultimo numero, quello di fine maggio, un’ammiratrice racconta che dovrà sacrificare il suo lavoro perché è rimasta incinta. Mina le risponde esprimendo la sua totale indignazione per un mondo che ancora obbliga le donne a scegliere tra la vita professionale e la maternità. È chiaro che anche mezzo secolo dopo l’interprete di Tintarella di Luna considera che “la più funesta e violenta delle guerre” è “quella contro la dignità”.