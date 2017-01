La figlia di Ezra Pound lotta per strappare la rinnegata eredità del poeta ai fascisti

Il castello italiano in cui il poeta Ezra Pound si ritirò negli anni ’50 per lavorare al proprio poema epico I Canti, non può essere più remoto, inerpicato com’è su di una roccia a picco che affiora contro le cime innevate sul confine austriaco.

Più di mezzo secolo dopo, la figlia ottantaseienne di Pound assapora ancora l’isolamento del maestoso castello di Brunnenburg con camere rivestite di legno e di libri allineati, dove legge il poema ai visitatori e rimugina sulla straordinaria educazione ricevuta del ribelle poeta americano. Ma la pace di Mary De Rachewiltz è stata distrutta dal cupo mondo della politica neofascista italiana e dalle conseguenze di una sanguinosa folle sparatoria nell’antica piazza di Firenze che ha causato la morte di due immigranti a dicembre.

Irritata dalla decisione di un gruppo di fascisti emergente di farsi chiamare CasaPound come suo padre in onore del sostegno dato al dittatore Benito Mussolini, De Rachewiltz sta cercando per mezzo del tribunale di obbligare il gruppo ad abbandonare il nome, e ha accelerato gli sforzi dopo che un simpatizzante di CasaPound ha sparato e ucciso due venditori ambulanti senegalesi e ferito altri tre prima di puntare la pistola contro di sé.

“Ho provato vergogna e dolore per le notizie”, ha detto all’ Observer. “I fascisti vogliono rivendicare Pound, ma non hanno niente a che fare con Pound. Sono un problema e ci dev’essere qualcosa che possa fare per fermarli.”Percorrendo a grandi passi la scala a chiocciola di pietra del castello, De Rachelwiltz si dirige verso uno studio ad angolo che offre una vista mozzafiato sulle rocce e su un cielo blu penetrante e giù oltre la vigna di famiglia sulla valle molto più in là.

Ella stessa una poetessa affermata, De Rachewiltz si è circondata a Brunnenburg dei beni di Pound, incluse le sculture e i libri di vecchio stampo in cui ha abbozzato, con penne di diversi colori, sezioni de I Canti, il componimento storico considerato come uno dei maggiori poemi del XX secolo. Lei lo chiama “la sua bibbia”.

La devozione di De Rachewiltz per il proprio carismatico padre non è mai venuta meno, nonostante sia stata data in affidamento alla nascita nel 1925 a una coppia di contadini del Trentino da Pound e da sua madre, la violinista americana Olga Rudge, amante del poeta. Prima della sua nascita, Pound si era stabilito in Italia con sua moglie dopo aver aperto nuove strade alla scena poetica londinese, in procinto di diventare un’istituzione per la Rive Gauche parigina, dove ha aiutato TS Eliot a pubblicare La terra desolata e ha fatto da precettore a Ernest Hemingway, che provò a insegnargli la boxe.

In totale contrasto, l’iniziale educazione di De Rachewiltz girava intorno all’allevamento di api e al gregge di pecore, sebbene interrotti dai viaggi per vedere suo padre e la sua amante nella casa che avevano a Venezia. “Il contadino tirolese è ancora radicato in me,” ha detto De Rachewiltz, che ricorda di aver fracassato un violino che la sua elegante madre le aveva regalato. Di conseguenza c’era un rapporto teso tra Rudge e la figlia che parlava in dialetto. “Penso di essere stata influenzata dai miei genitori adottivi, che probabilmente invidiavano ‘la signora con le calze di seta’ che mi avrebbe preso in braccio” ha commentato.

Con Pound stabilì un forte legame girovagando per Venezia insieme, visitando librerie e prendendo il vaporetto per una nuotata al Lido. Più avanti, Pound avrebbe chiesto a sua figlia di tradurre il poema che aveva iniziato, I Canti, in italiano. “Nel 1943, al culmine della guerra, quando tornai in custodia in Trentino, Pound mi raggiunse da Roma per assicurarsi che fossi salva”, ricorda De Rachewiltz . Durante la visita confessò finalmente di avere una moglie a Rapallo sulla costa ligure italiana. A quel tempo Pound era ricercato negli Stati Uniti per aver appoggiato lo stile del fascismo di Mussolini e per aver fatto una serie di trasmissioni radio infarcite di dichiarazioni antisemite, in modo da persuadere l’America di rimanere fuori dalla guerra.

Arrestato nel 1945 dalle truppe americane e tenuto in cella per tre settimane, dove mostrò segni di squilibrio mentale, Pound fu accusato di tradimento e passò i 12 anni seguenti in un istituto mentale negli Stati Uniti. De Rachewiltz ha da allora combattuto un’eterna battaglia per separare il Pound poeta dal Pound fascista e antisemita, ragion per cui la nascita di CasaPound, che ora vanta 5.000 membri, è così dolorosa.

Rifiuta seccamente il suggerimento secondo cui la celebrazione di CasaPound nei confronti del poeta è esattamente ciò che lui merita. “Pound ha solo citato quello che Mussolini ha detto” dice. “Questa organizzazione si nasconde dietro il nome di Pound per copertura intellettuale” ha aggiunto. “ Ha commesso degli errori e dobbiamo prendere la parte buona di lui, proprio come lui ha fatto con gli altri. È caduto in certi cliché antisemiti che all’epoca dilagavano all’epoca in Europa e in America.” Pound avrebbe detto più tardi al poeta americano Allen Ginsberg che il suo peggior sbaglio in vita fu il suo “ stupido, borghese pregiudizio antisemita”.

Rilasciato dal governo americano nel 1958, Pound ritornò in Italia, dove la figlia aveva sposato un egittologo italiano di origine russa, Boris de Rachewiltz. Avevano comprato Brunnenburg, allora in rovina. “È costato di più mettere le finestre che comprare il castello”, ricorda.

Pound si trasferì nel castello per continuare a lavorare su I Canti, raggiunto da sua moglie Dorothy, “che stava nella sua stanza a leggere Henry James”, ricorda De Rachewiltz. Ma dopo anni in un surriscaldato istituto mentale, Pound non era adatto per una vita in un castello pieno di spifferi e ritornò a Rapallo, dove Olga si prese cura di lui fino alla morte avvenuta nel 1972.

De Rachewiltz si accorge ora che la rivalità con sua madre per l’affetto di Pound ha offuscato il loro rapporto. “Chiunque incontrava Pound gli voleva bene” ha detto. “Quando ha scritto ‘Orgoglio, gelosia e possessività/ 3 dolori dell’inferno”, stava scrivendo di tutti noi, compresa sua moglie. Noi tutti lo volevamo per noi. Rileggo le lettere di mia madre adesso e capisco quanto mi volesse bene.”

Decenni dopo, circondata dalla sua famiglia, De Rachewiltz legge e scrive, fermandosi per spuntini con pane e formaggio con un bicchiere di vino rosso della sua vigna, seguiti da una tazza di the Earl Grey alle quattro. Le soap opera in TV sono piaceri occasionali. Il caso legale su CasaPound, insiste, non porrà fine alla sua routine. “ Non voglio incontrarli” ha detto. “ Se fosse qui, Pound direbbe che hanno bisogno di tornare all’asilo.”